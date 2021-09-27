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Контракт Угорщини з "Газпромом": Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи

Контракт Угорщини з "Газпромом": Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами глави МЗС Угорщини, угода не є політичною, а продиктована питаннями безпеки і економіки Угорщини, а критика з боку України є "спробою втручання у справи країни".

Цитата

"Для Угорщини енергетична безпека - це питання суверенітету і економіки, а не політичне питання ... Не можна обігрівати будинки політичними заявами", - заявив Сийярто.

Підписаний сьогодні контракт розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років.

Відповідно до угоди, "Газпром" буде поставляти в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно за двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Контекст

Сьогодні Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з "Газпромом" оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

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