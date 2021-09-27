Контракт Угорщини з "Газпромом": Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами глави МЗС Угорщини, угода не є політичною, а продиктована питаннями безпеки і економіки Угорщини, а критика з боку України є "спробою втручання у справи країни".
Цитата
"Для Угорщини енергетична безпека - це питання суверенітету і економіки, а не політичне питання ... Не можна обігрівати будинки політичними заявами", - заявив Сийярто.
Підписаний сьогодні контракт розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років.
Відповідно до угоди, "Газпром" буде поставляти в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно за двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 мільярд кубометрів через Австрію.
Контекст
Сьогодні Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.
МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.
Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з "Газпромом" оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.