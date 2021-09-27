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После контракта с "Газпромом" в Венгрию может сократиться или прекратиться транзит Украиной - Макогон

После контракта с "Газпромом" в Венгрию может сократиться или прекратиться транзит Украиной - Макогон

Киев  •  УНН

 • 27327 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину. Об этом сообщил в Facebook глава ОГТСУ Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата:

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, Газпром запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы", - отметил Макогон, комментируя новый газовый контракт Венгрии с российским "Газпромом".

"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - добавил он.

Детали

Макогон подчеркнул, что техническая достройка "Северного потока - 2" создает критические риски для существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Контекст

Ранее сегодня Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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