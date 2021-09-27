Після контракту з "Газпромом" до Угорщини може скоротитися або припинитися транзит Україною - Макогон

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“Яскравий приклад політики Кремля щодо України — як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, Газпром запускає газ через більш довгі, але власні, транзитні газогони”, — зазначив Макогон, коментуючи новий газовий контракт Угорщини з російським “Газпромом”.

“Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну”, — додав він.

Деталі

Макогон підкреслив, що технічна добудова “Північного потоку — 2” створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну та продовження контракту після 2024 року.

Контекст

Раніше сьогодні Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.