Контракт Венгрии с “Газпромом”: Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела

Детали

По словам главы МИД Венгрии, сделка не является политической, а продиктована вопросами безопасности и экономики Венгрии, а критика со стороны Украины является “попыткой вмешательства в дела страны”.

Цитата

“Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета и экономики, а не политический вопрос...Нельзя обогревать дома политическими заявлениями”, - заявил Сийярто.

Подписанный сегодня контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

В соответствии с соглашением, “Газпром” будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (через газопровод “Турецкий поток” и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард кубометров через Австрию.

Контекст

Сегодня Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с "Газпромом" оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.