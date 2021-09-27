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Контракт Венгрии с “Газпромом”: Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела

Контракт Венгрии с “Газпромом”: Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела

Киев  •  УНН

 • 32343 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева за долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам главы МИД Венгрии, сделка не является политической, а продиктована вопросами безопасности и экономики Венгрии, а критика со стороны Украины является “попыткой вмешательства в дела страны”.

Цитата

“Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета и экономики, а не политический вопрос...Нельзя обогревать дома политическими заявлениями”, - заявил Сийярто.

Подписанный сегодня контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

В соответствии с соглашением, “Газпром” будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (через газопровод “Турецкий поток” и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард кубометров через Австрию.

Контекст

Сегодня Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с "Газпромом" оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Украинские Национальные Новости

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