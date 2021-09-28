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Кулеба о газовом соглашении Будапешта с "Газпромом": Украина понимает, что исключение ее из схемы транзита было требованием РФ

Киев  •  УНН

 • 33229 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Киев понимает, что вопрос исключения Украины из схемы транзита было требованием РФ, и Венгрия это требование приняла. Об этом заявил министр иностранных дел Украины журналистам в Киеве во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я не хочу, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем право Венгрии заключать соглашения с "Газпромом". Но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита было требованием РФ, Венгрия это требование приняла. Это не соответствует нашим интересам, а мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - сказал министр.

Детали

Дипломат призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

"Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально", - отметил Кулеба.

Он также напомнил, что Украина намерена обратиться к Еврокомиссии по этому поводу.

"Важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом", - добавил министр.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией "Газпром". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

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