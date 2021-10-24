Зеркало: россияне готовы по "Северному потоку-2" до конца года прокачать 5,6 млрд кубометров, ГТС Украины могла бы 11

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“Шантаж уже очень явный. Они (россияне — ред.) уже готовы по “Северному потоку” прокачать до конца этого года еще 5,6 миллиарда кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11. И они ее не используют, потому что они хотят, чтобы запустились “потоки”, которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых “объятиях”, — сказала Лана Зеркаль.

Детали

Она признала, что транзит украинской газотранспортной системой сократился, но некоторые вероятные ограничения, связанные с этим, не должны задеть рядового украинского потребителя.