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Зеркало: россияне готовы по "Северному потоку-2" до конца года прокачать 5,6 млрд кубометров, ГТС Украины могла бы 11

Киев • УНН

 • 22533 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую газотранспортную систему, которая готова прокачать больше газа, чем это на сегодня может сделать газопровод "Северный поток-2". Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в интервью украиноязычному изданию "Радио Свобода", финансируемой Конгрессом США, передает УНН.

Зеркало: россияне готовы по "Северному потоку-2" до конца года прокачать 5,6 млрд кубометров, ГТС Украины могла бы 11

Цитата

“Шантаж уже очень явный. Они (россияне — ред.) уже готовы по “Северному потоку” прокачать до конца этого года еще 5,6 миллиарда кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11. И они ее не используют, потому что они хотят, чтобы запустились “потоки”, которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых “объятиях”, — сказала Лана Зеркаль.

Детали

Она признала, что транзит украинской газотранспортной системой сократился, но некоторые вероятные ограничения, связанные с этим, не должны задеть рядового украинского потребителя.

Дополнение

Председатель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что российский “Газпром” с начала этого года трижды снижал объемы транзита газа украинской газотранспортной системой.

В сентябре 2021 гоад транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 российский “Газпром” бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Добавим

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября. Это произошло после того, как Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. Украинская сторона обещала обратиться в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева по долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Страны вызвали в свои МИД послов друг друга. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК “Нафтогаз Украины” и российским ОАО “Газпром” заключена в конце 2019 сроком на пять лет. Она предусматривает бронирования “Газпромом” мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

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