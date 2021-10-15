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"Газпром" тричі зменшував транзит Україною з початку цього року

"Газпром" тричі зменшував транзит Україною з початку цього року

Київ • УНН

 • 30088 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Російський “Газпром” з початку цього року тричі зменшував обсяги транзиту газу українською газотранспортною системою. Про це повідомив у Facebook голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише УНН.

Цитата

“Газпром тричі зменшував транзит Україною у 2021 році. 1 січня 2020 року зі 186 млн м3 на добу до 124 млн м3, з 1 вересня знизив до 109 млн м3, а 1 жовтня після початку постачання газу до Угорщини через Турецький та Болгарський потоки — до 86 млн м3, хоча сплачує за 109 млн м3”, — написав Макогон.

Деталі

За його словами, графік показує, що Газпром часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені. І не тільки в Україні, а й в інших країнах. Наприклад, у Словаччині.

“Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають маніпулятивний характер. Слід зазначити, що діючий контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд м3, а щоденне транспортування 109 млн м3. Наразі фізично транспортується значно менше — 85,9 млн м3 на добу”, — повідомив Макогон.

Макогон наголосив, що така поведінка Газпрому заслуговує особливої уваги Европи, тому що незважаючи на значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, Газпром навіть не використовує ті потужності, які вже сплачені.

“Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність Північного Потоку 2”, — додав він.

Доповнення

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

Додамо

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня. Це сталося після того, як Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. Українська сторона обіцяла звернутися до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики. Очільник ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Країни викликали до своїх МЗС послів одна одної. Пізніше перед журналістами очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

Водночас Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

Довідково

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

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