"Газпром" у вересні-жовтні не забронював навіть гарантовані додаткові потужності для транзиту - оператор ГТС

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"У вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд куб. м... За даними Оператора ГТС України, на вересень 2021 року "Газпром" бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. У результаті, середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн куб. м — до мінімального обсягу, згідно з чинною транзитною угодою", - повідомили у компанії.

Коментар керівника Оператора ГТС України

"ОГТСУ пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють — "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті. ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС і протягом всього газового року 2021/2022 пропонуватиме необхідні потужності для транзиту. Проте відзначу, що наша ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб. м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу до ЄС", — відзначає генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Деталі

Найбільші обсяги газу транзитом у вересні надійшли до Словаччини — 1,989 млрд куб. м або 61,1% від загальних обсягів транзиту. До Польщі Оператор ГТС України протранспортував 332 млн куб. м газу, до Угорщини – 742 млн куб. м, до Молдови – 194 млн куб. м.

Транзит природного газу через Україну за 9 місяців 2021 року сягнув 32,666 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування - 119 млн куб. м.

Всього до Словаччини з початку року надійшло 20,314 млрд куб. м газу, до Угорщини — 6,799 млрд куб. м, до Польщі — 2,886 млрд куб. м, до Молдови — 2,272 млрд куб. м та до Румунії — 0,394 млрд куб. м.

Додамо

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня. Це сталося після того, як Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. Українська сторона обіцяла звернутися до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики. Очільник ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Країни викликали до своїх МЗС послів одна одної. Пізніше перед журналістами очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

Водночас Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

Довідково

Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.