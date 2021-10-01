Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід

Цитата:

“1 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (7:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, повідомляється, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні, зазначають в ОГТСУ.

“Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Більш того, український маршрут — найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки. Монополізація газових маршрутів Газпромом, яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС — конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено”, — зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, слова якого приводить пресслужба.

Додамо

Раніше сьогодні низка російських ЗМІ, зокрема ТАСС і “Московский комсомолец”, повідомляли про те, що відсьогодні російський “Газпром” почав постачати газ в Угорщину за довгостроковим контрактом, укладеним 27 вересня, через газопровід “Балканський потік” і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Про початок поставок також казав напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, слова якого наводить портал Liner.hu. За даними порталу, поставки повинні були початися о 6 ранку за місцевим часом в п’ятницю, 1 жовтня.

Контекст

Угорщина цього тижня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. В Україні, коментуючи це, заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також мала намір звернутись до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з “Газпромом”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Вранці 28 вересня у МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку про угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Глава МЗС Угорщини вирішив заявити, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.

Пізніше стало відомо, що українська сторона аналогічно викликала посла Угорщини. Пізніше перед журналістами глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. “Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зазначив Кулеба.

Москва своєю чергою заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.