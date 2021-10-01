Газпром прекратил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, начав поставки в обход

Цитата:

"1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

Детали

Так, сообщается, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют, отмечают в ОГТСУ.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос основополагающие принципы функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приводит пресс-служба.

Добавим

Ранее сегодня ряд российских СМИ, в частности ТАСС и "Московский комсомолец", сообщали о том, что с сегодняшненого дня российский "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

О начале поставок также говорил накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит портал Liner.hu. По данным портала, поставки должны были начаться в 6 утра по местному времени в пятницу, 1 октября.

Контекст

Венгрия на этой неделе подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины. В Украине, комментируя это, заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также намеревалась обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с "Газпромом" оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева в отношении долгосрочного контракта с "Газпромом". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Утром 28 сентября в МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора о соглашении Будапешта с российской компанией "Газпром". Глава МИД Венгрии решил заявить, что этот шаг недружелюбный после всей поддержки, которую Украина получила от Венгрии.

Позже стало известно, что украинская сторона аналогично вызвала посла Венгрии. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. "Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально", - отметил Кулеба.

Москва в свою очередь заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины якобы "не нарушает ничьи права", а "Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта".