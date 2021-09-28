Кремль прокоментував газову угоду між Росією та Угорщиною в обхід України

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”, заявив у вівторок журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Мова йде про довгостроковий контракт, який, власне, і буде гарантувати надійні, передбачувані, ритмічні поставки блакитного палива в Угорщину по знову ж гарантованим, економічно вигідним маршрутам. Нічиї права тут не порушуються. Ніякі норми міжнародної торгівлі тут не порушуються. І навряд чи яка-небудь країна, включаючи Україну, має право втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин”, — сказав прес-секретар президента РФ.

Росія не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, на Україну, заявив Пєсков. “Ні, це не так, — сказав представник Кремля, відповідаючи на питання про те, що газовий контракт РФ та Угорщини спрямований на здійснення тиску на Україну. — Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на увазі використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати”.

Російська сторона готова обговорювати відновлення Україною прямих закупівель газу в разі необхідності, зазначив Пєсков. “Звичайно, цього ніхто не відкидав, — відповів представник Кремля на відповідне питання. — Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і також на різному рівні представниками російської сторони”.

Пєсков також сказав, що Москва була і “залишається абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки всього європейського континенту”. “Росія використовує блакитне паливо виключно в своїх інтересах, в інтересах народу нашої країни, для збільшення добробуту росіян і виключно на комерційній основі, — зазначив Пєсков. — Використання блакитного палива в цьому режимі також повністю відповідає інтересам споживачів в Європі, а також інтересам країн, які надають можливості для транзиту блакитного палива в разі, якщо цей транзит економічно вигідний і економічно доцільний”.

Представник Кремля сказав, що контракт між РФ і Угорщиною укладається на максимально вигідних економічних умовах і ніяких табуйованих маршрутів транзиту не існує. “Ви знаєте, що президент (РФ Володимир) Путін говорив про готовність після 2024 року продовжувати транзит через Україну в разі, якщо на це будуть відповідні економічно вигідні і економічно доцільні умови. Тому абсолютно немає ніякого місця для критики і, звичайно, не повинно бути місця для таких істеричних реакцій (Україна)”, — сказав прес-секретар російського президента.

Контекст

Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Вранці 28 вересня у МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку про угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Глава МЗС Угорщини вирішив заявити, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.

Пізніше стало відомо, що українська сторона аналогічно викликала посла Угорщини. Пізніше перед журналістами глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

“Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зазначив Кулеба.

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