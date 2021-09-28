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Кремль прокомментировал газовое соглашение между Россией и Венгрией в обход Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не вправе вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений”, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны, в частности, на Украину, заявил Песков. “Нет, это не так, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт РФ и Венгрии направлен на оказание давления на Украину. — Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать”.

Российская сторона готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа в случае необходимости, отметил Песков. “Конечно, этого никто не отвергал, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. — Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны”.

Песков также сказал, что Москва была и “остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента”. “Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния россиян и исключительно на коммерческой основе, — отметил Песков. — Использование голубого топлива в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе, а также интересам стран, которые предоставляют возможности для транзита голубого топлива в случае, если этот транзит экономически выгоден и экономически целесообразен”.

Представитель Кремля сказал, что контракт между РФ и Венгрией заключается на максимально выгодных экономических условиях и никаких табуированных маршрутов транзита не существует. “Вы знаете, что президент (РФ Владимир) Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Поэтому абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций (Украины)”, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева за долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Утром 28 сентября в МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора о сделки Будапешта с российской компанией “Газпром”. Глава МИД Венгрии решил заявить, что этот шаг недружелюбен после всей поддержки, которую Украина получила от Венгрии.

Позже стало известно, что украинская сторона аналогично вызвала посла Венгрии. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

“Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально”, — отметил Кулеба.

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