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"Газпром" в сентябре-октябре не забронировал даже гарантированные дополнительные мощности для транзита - оператор ГТС

"Газпром" в сентябре-октябре не забронировал даже гарантированные дополнительные мощности для транзита - оператор ГТС

Киев  •  УНН

 • 20854 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 года российский "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей. Об этом сообщили в ООО "Оператор ГТС Украины", пишет УНН.

Цитата:

"В сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м... По данным Оператора ГТС Украины, на сентябрь 2021 года "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. В результате, среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн куб. м - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению", - сообщили в компании.

Комментарий главы Оператора ГТС Украины

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых. ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита. Однако отмечу, что наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, вдвое превышающие мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", - отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Детали

Наибольшие объемы газа транзитом в сентябре поступили в Словакию - 1,989 млрд куб. м или 61,1% от общих объемов транзита. В Польшу Оператор ГТС Украины протранспортировал 332 млн куб. м газа, в Венгрию - 742 млн куб. м, в Молдову - 194 млн куб. м.

Транзит природного газа через Украину за 9 месяцев 2021 года достиг 32,666 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 119 млн куб. м.

Всего в Словакию с начала года поступило 20,314 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Польшу - 2,886 млрд куб. м, в Молдову - 2,272 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м.

Добавим

Российская компания "Газпром" остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября. Это произошло после того, как Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. Украинская сторона обещала обратиться в Еврокомиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с "Газпромом" оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительного сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева относительно долгосрочного контракта с российской компанией "Газпром". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Страны вызвали в свои МИДы послов друг друга. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины якобы "не нарушает ничьи права", а "Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта".

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.

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