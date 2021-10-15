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"Газпром" трижды уменьшал транзит через Украину с начала этого года

"Газпром" трижды уменьшал транзит через Украину с начала этого года

Киев  •  УНН

 • 30075 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российский “Газпром” с начала этого года трижды снижал объемы транзита газа по украинской газотранспортной системой. Об этом сообщил в Facebook глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата

“Газпром трижды уменьшал транзит через Украину в 2021 году. 1 января 2020 года с 186 млн м3 в сутки до 124 млн м3, с 1 сентября снизил до 109 млн м3, а 1 октября после начала поставок газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки — до 86 млн м3, хотя платит за 109 млн м3”, — написал Макогон.

Детали

По его словам, график показывает, что Газпром часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах. Например, в Словакии.

“Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд м3, а ежедневная транспортировка 109 млн м3. Сейчас физически транспортируется значительно меньше — 85,9 млн м3 в сутки”, — сообщил Макогон.

Макогон отметил, что такое поведение Газпрома заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, Газпром даже не использует те мощности, которые уже оплачены.

“Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа превышают мощность Северного Потока 2”, — добавил он.

Дополнение

В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 года российский “Газпром” бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Добавим

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября. Это произошло после того, как Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. Украинская сторона обещала обратиться в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева касательно долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Страны вызвали к своим МИД послов друг друга. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”.

Справка

Текущая транзитное соглашение между НАК “Нафтогаз Украины” и российским ОАО “Газпром” заключена в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование “Газпромом” мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

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