Зеленський зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії. Говорили про членство у Євросоюзі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Народної скупщини Сербії Аною Брнабич, обговоривши європейську інтеграцію та повернення українських дітей, викрадених росією. Сторони також торкнулися міждержавної співпраці та регіональної безпеки.
Деталі
Глава держави під час зустрічі подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України.
"Ми вдячні Александру Вучичу. Періодично проводимо з ним телефонні розмови, маємо зустрічі. Говорили про членство у Євросоюзі, виклики та про те, як підтримати один одного. Ми готові підтримувати країни Західних Балкан і наших друзів із Молдови. І розраховуємо на вашу країну, що вона підтримає Україну", – зазначив Зеленський.
Сторони детально обговорили процес європейської інтеграції, що є стратегічною метою для України та Сербії.
Ана Брнабич наголосила, що важливо продовжувати взаємну підтримку на цьому шляху.
"Я рада бути в Україні, і ми будемо працювати над продовженням нашого співробітництва, особливо в напрямі європейської інтеграції", – сказала вона.
Президент України та Голова Народної скупщини Сербії також говорили про міждержавну співпрацю і партнерство заради регіональної безпеки.
Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння першої леді Сербії Тамари Вучич, її участь у самітах перших леді та джентльменів та увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія.
"Немає жодної країни, яка могла б самостійно повернути всіх дітей. Саме тому ми розраховуємо на коаліцію різних країн, лідерів, урядів і парламентів", – наголосив Президент.
