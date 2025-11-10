$41.960.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії. Говорили про членство у Євросоюзі

Київ

 • 10585 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Народної скупщини Сербії Аною Брнабич, обговоривши європейську інтеграцію та повернення українських дітей, викрадених росією. Сторони також торкнулися міждержавної співпраці та регіональної безпеки.

Зеленський зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії. Говорили про членство у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народної скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич. Йшлося про процес європейської інтеграції та повернення українських дітей, яких викрала росія, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави під час зустрічі подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми вдячні Александру Вучичу. Періодично проводимо з ним телефонні розмови, маємо зустрічі. Говорили про членство у Євросоюзі, виклики та про те, як підтримати один одного. Ми готові підтримувати країни Західних Балкан і наших друзів із Молдови. І розраховуємо на вашу країну, що вона підтримає Україну", – зазначив Зеленський.

Україна розраховує на перегляд аграрних мит до кінця року і пришвидшення євроінтеграції - Качка02.10.25, 13:45 • 3493 перегляди

Сторони детально обговорили процес європейської інтеграції, що є стратегічною метою для України та Сербії.

Ана Брнабич наголосила, що важливо продовжувати взаємну підтримку на цьому шляху.

"Я рада бути в Україні, і ми будемо працювати над продовженням нашого співробітництва, особливо в напрямі європейської інтеграції", – сказала вона.

Президент України та Голова Народної скупщини Сербії також говорили про міждержавну співпрацю і партнерство заради регіональної безпеки.

Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння першої леді Сербії Тамари Вучич, її участь у самітах перших леді та джентльменів та увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія.

"Немає жодної країни, яка могла б самостійно повернути всіх дітей. Саме тому ми розраховуємо на коаліцію різних країн, лідерів, урядів і парламентів", – наголосив Президент.

путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф10.10.25, 18:56 • 9839 переглядiв

Антоніна Туманова

