Зеленский встретился со Спикером парламента Сербии. Говорили о членстве в Евросоюзе
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, обсудив европейскую интеграцию и возвращение украинских детей, похищенных россией. Стороны также затронули межгосударственное сотрудничество и региональную безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. Речь шла о процессе европейской интеграции и возвращении украинских детей, похищенных Россией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства в ходе встречи поблагодарил Сербию за поддержку территориальной целостности Украины.
"Мы благодарны Александру Вучичу. Периодически проводим с ним телефонные разговоры, встречаемся. Говорили о членстве в Евросоюзе, вызовах и о том, как поддержать друг друга. Мы готовы поддерживать страны Западных Балкан и наших друзей из Молдовы. И рассчитываем на вашу страну, что она поддержит Украину", – отметил Зеленский.
Стороны подробно обсудили процесс европейской интеграции, что является стратегической целью для Украины и Сербии.
Ана Брнабич подчеркнула, что важно продолжать взаимную поддержку на этом пути.
"Я рада быть в Украине, и мы будем работать над продолжением нашего сотрудничества, особенно в направлении европейской интеграции", – сказала она.
Президент Украины и Председатель Народной скупщины Сербии также говорили о межгосударственном сотрудничестве и партнерстве ради региональной безопасности.
Владимир Зеленский отдельно отметил содействие первой леди Сербии Тамары Вучич, ее участие в саммитах первых леди и джентльменов и внимание к проблеме украинских детей, похищенных Россией.
"Нет ни одной страны, которая могла бы самостоятельно вернуть всех детей. Именно поэтому мы рассчитываем на коалицию разных стран, лидеров, правительств и парламентов", – подчеркнул Президент.
