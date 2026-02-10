Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови: говорили про енергетику та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав до України вперше після призначення на посаду. Як повідомили в Офісі Президента, особлива увага під час зустрічі – енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Молдові.

"Дуже важлива ваша політична підтримка, ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я вважаю, що в нас є спільний погляд на членство у Євросоюзі в майбутньому, і сподіваюся, що в нас буде спільний шлях", – наголосив Президент.

Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є

Особлива увага під час зустрічі – енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст. Володимир Зеленський і Александру Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі.

Прем’єр-міністр Молдови запевнив у подальшій підтримці та повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема генератори та ліки.

Майбутнє членство України та Молдови у Євросоюзі також було однією з ключових тем обговорення. Сторони говорили про наступні спільні кроки й важливість одночасного відкриття переговорних кластерів.

Крім того, ішлося про спільні проєкти в економіці, оборонному виробництві, а також у сферах транспорту та інфраструктури.

