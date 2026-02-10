Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови: говорили про енергетику та євроінтеграцію

$43.030.02
51.120.36
ukenru
17:38 • 1160 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 4786 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 6854 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 7666 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 13292 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 18238 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 14070 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 20659 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16857 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26908 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.9м/с
65%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 11729 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 10467 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 20559 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 16863 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 11743 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 11782 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 20662 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 16909 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 36765 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 44674 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Мілан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 19018 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 20738 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 20635 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 46663 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 48539 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
WhatsApp
Фільм

Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови: говорили про енергетику та євроінтеграцію

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Обговорювалися наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури та спільний шлях до членства в Євросоюзі.

Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови: говорили про енергетику та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав до України вперше після призначення на посаду. Як повідомили в Офісі Президента, особлива увага під час зустрічі – енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Молдові.

"Дуже важлива ваша політична підтримка, ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я вважаю, що в нас є спільний погляд на членство у Євросоюзі в майбутньому, і сподіваюся, що в нас буде спільний шлях", – наголосив Президент.

Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є31.01.26, 12:30 • 23985 переглядiв

Особлива увага під час зустрічі – енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст. Володимир Зеленський і Александру Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі.

Прем’єр-міністр Молдови запевнив у подальшій підтримці та повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема генератори та ліки.

Майбутнє членство України та Молдови у Євросоюзі також було однією з ключових тем обговорення. Сторони говорили про наступні спільні кроки й важливість одночасного відкриття переговорних кластерів.

Крім того, ішлося про спільні проєкти в економіці, оборонному виробництві, а також у сферах транспорту та інфраструктури.

Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці31.01.26, 18:54 • 43270 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова