Зеленский встретился с премьером Молдовы: говорили об энергетике и евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну, который приехал в Украину впервые после назначения на должность. Как сообщили в Офисе Президента, особое внимание во время встречи – энергетической инфраструктуре Украины и Молдовы, особенно последствиям российских обстрелов, которые привели к отключениям электроэнергии также и в ряде молдавских городов, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения, в частности за помощь украинцам, которые нашли временное убежище в Молдове.

"Очень важна ваша политическая поддержка, мы благодарны за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Я считаю, что у нас есть общий взгляд на членство в Евросоюзе в будущем, и надеюсь, что у нас будет общий путь", – подчеркнул Президент.

Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть

Особое внимание во время встречи – энергетической инфраструктуре Украины и Молдовы, особенно последствиям российских обстрелов, которые привели к отключениям электроэнергии также и в ряде молдавских городов. Владимир Зеленский и Александру Мунтяну обсудили реагирование на угрозы со стороны России и усиление двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе.

Премьер-министр Молдовы заверил в дальнейшей поддержке и сообщил о решении правительства предоставить Украине гуманитарную помощь, в частности генераторы и лекарства.

Будущее членство Украины и Молдовы в Евросоюзе также было одной из ключевых тем обсуждения. Стороны говорили о следующих совместных шагах и важности одновременного открытия переговорных кластеров.

Кроме того, речь шла о совместных проектах в экономике, оборонном производстве, а также в сферах транспорта и инфраструктуры.

Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке