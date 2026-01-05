Зеленський відреагував на нічну атаку рф: анонсував на тижні роботу з партнерами з Європи та Америки для необхідної Україні допомоги
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність допомоги від партнерів після нічної атаки рф на лікарню в Києві, яка призвела до загибелі однієї людини та пошкодження стаціонару. Він підкреслив, що Україна потребує ППО, коштів на дрони-перехоплювачі та обладнання для енергетики, і анонсував роботу з європейськими та американськими партнерами.
Президент Володимир Зеленський після нічної атаки рф на лікарню у Києві заявив, що партнерам треба не забувати, що ППО, кошти на дрони-перехоплювачі, обладнання для енергетики потрібні щодня, і що на тижні працюватимуть з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні вночі російська армія перемогла ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу", - написав Зеленський у соцмережах.
Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 405.01.26, 08:08 • 2204 перегляди
Він вказав, що "звісно, цю лікарню українці відновлять". "Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення", - наголосив Президент, додавши, що за ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 - "шахеди".
росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили05.01.26, 08:13 • 2316 переглядiв
І обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів - щодня, обладнання для енергетики - щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей