Зеленський відреагував на нічну атаку рф: анонсував на тижні роботу з партнерами з Європи та Америки для необхідної Україні допомоги

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки рф на лікарню у Києві заявив, що партнерам треба не забувати, що ППО, кошти на дрони-перехоплювачі, обладнання для енергетики потрібні щодня, і що на тижні працюватимуть з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі російська армія перемогла ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу", - написав Зеленський у соцмережах.

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4

Він вказав, що "звісно, цю лікарню українці відновлять". "Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення", - наголосив Президент, додавши, що за ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 - "шахеди".

росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили