Зеленський відреагував на нічну атаку рф: анонсував на тижні роботу з партнерами з Європи та Америки для необхідної Україні допомоги

4 січня, 15:52 • 24264 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 50037 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 65569 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 50327 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 58657 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 60084 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64039 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57245 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52002 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 68244 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"03:29 • 8612 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА03:34 • 15887 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна03:44 • 19487 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 15941 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 15074 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 109400 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 127997 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 136609 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 272014 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 207717 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 22681 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 19713 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 20303 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 29817 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 76468 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: анонсував на тижні роботу з партнерами з Європи та Америки для необхідної Україні допомоги

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність допомоги від партнерів після нічної атаки рф на лікарню в Києві, яка призвела до загибелі однієї людини та пошкодження стаціонару. Він підкреслив, що Україна потребує ППО, коштів на дрони-перехоплювачі та обладнання для енергетики, і анонсував роботу з європейськими та американськими партнерами.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф: анонсував на тижні роботу з партнерами з Європи та Америки для необхідної Україні допомоги

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки рф на лікарню у Києві заявив, що партнерам треба не забувати, що ППО, кошти на дрони-перехоплювачі, обладнання для енергетики потрібні щодня, і що на тижні працюватимуть з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі російська армія перемогла ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу", - написав Зеленський у соцмережах.

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 405.01.26, 08:08 • 2204 перегляди

Він вказав, що "звісно, цю лікарню українці відновлять". "Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення", - наголосив Президент, додавши, що за ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 - "шахеди".

росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили05.01.26, 08:13 • 2316 переглядiв

І обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів - щодня, обладнання для енергетики - щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей

- наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
