4 января, 15:52 • 24426 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 50427 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 65876 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 50630 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 58873 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 60245 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64152 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57276 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52021 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 68301 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: анонсировал на неделе работу с партнерами из Европы и Америки для необходимой Украине помощи

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости помощи от партнеров после ночной атаки рф на больницу в Киеве, которая привела к гибели одного человека и повреждению стационара. Он подчеркнул, что Украина нуждается в ПВО, средствах на дроны-перехватчики и оборудовании для энергетики, и анонсировал работу с европейскими и американскими партнерами.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: анонсировал на неделе работу с партнерами из Европы и Америки для необходимой Украине помощи

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки рф на больницу в Киеве заявил, что партнерам не следует забывать, что ПВО, средства на дроны-перехватчики, оборудование для энергетики нужны ежедневно, и что на неделе будут работать с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью российская армия победила еще одну больницу - в Киеве - с действующим стационаром. Пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Всем, кому необходимо, оказывают помощь", - написал Зеленский в соцсетях.

Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 40

Он указал, что "конечно, эту больницу украинцы восстановят". "Такие это люди – украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения", - подчеркнул Президент, добавив, что за ночь было 165 ударных дронов, из них около 100 - "шахеды".

россия атаковала Украину 9 ракетами, 137 из 165 дронов обезвредили

И обязательно надо не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна ежедневно, средства на производство дронов-перехватчиков - ежедневно, оборудование для энергетики - ежедневно. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

