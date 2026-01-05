Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: анонсировал на неделе работу с партнерами из Европы и Америки для необходимой Украине помощи

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки рф на больницу в Киеве заявил, что партнерам не следует забывать, что ПВО, средства на дроны-перехватчики, оборудование для энергетики нужны ежедневно, и что на неделе будут работать с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью российская армия победила еще одну больницу - в Киеве - с действующим стационаром. Пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Всем, кому необходимо, оказывают помощь", - написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что "конечно, эту больницу украинцы восстановят". "Такие это люди – украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения", - подчеркнул Президент, добавив, что за ночь было 165 ударных дронов, из них около 100 - "шахеды".

