Зеленський та Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України та фінансову підтримку

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери обговорили євроінтеграцію України та фінансову підтримку, включаючи 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Зеленський та Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України та фінансову підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери обговорили всі актуальні питання, пов'язані з євроінтеграцією України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Метте Фредеріксен висловила підтримку вступу України до Євросоюзу. Глава держави подякував за чітку позицію та поінформував про роботу в цьому напрямі. Лідери обговорили всі актуальні питання, пов’язані з євроінтеграцією нашої країни.

Зеленський і Фредеріксен також говорили про важливість фінансової підтримки України. Глава держави подякував Данії за підтримку рішення щодо надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки під час її головування в Раді Євросоюзу. Це фінансова гарантія безпеки та внесок у майбутнє всієї Європи. Україна розраховує на оперативне виділення цих коштів 

- йдеться у повідомленні.

Окремо Президент поінформував про зустрічі в Абу-Дабі та теми, які обговорювали під час них.

У Зеленського завтра запланована зустріч із Рубіо - речник

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.

На полях конференції Глава української держави вже провів низку зустрічей з іноземними лідерами.

Антоніна Туманова

