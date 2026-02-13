Зеленський та Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України та фінансову підтримку
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери обговорили євроінтеграцію України та фінансову підтримку, включаючи 90 млрд євро на 2026–2027 роки.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери обговорили всі актуальні питання, пов’язані з євроінтеграцією України, передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Метте Фредеріксен висловила підтримку вступу України до Євросоюзу. Глава держави подякував за чітку позицію та поінформував про роботу в цьому напрямі. Лідери обговорили всі актуальні питання, пов’язані з євроінтеграцією нашої країни.
Зеленський і Фредеріксен також говорили про важливість фінансової підтримки України. Глава держави подякував Данії за підтримку рішення щодо надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки під час її головування в Раді Євросоюзу. Це фінансова гарантія безпеки та внесок у майбутнє всієї Європи. Україна розраховує на оперативне виділення цих коштів
Окремо Президент поінформував про зустрічі в Абу-Дабі та теми, які обговорювали під час них.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.
На полях конференції Глава української держави вже провів низку зустрічей з іноземними лідерами.