Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины и финансовую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудили все актуальные вопросы, связанные с евроинтеграцией Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Метте Фредериксен выразила поддержку вступления Украины в Евросоюз. Глава государства поблагодарил за четкую позицию и проинформировал о работе в этом направлении. Лидеры обсудили все актуальные вопросы, связанные с евроинтеграцией нашей страны.

Зеленский и Фредериксен также говорили о важности финансовой поддержки Украины. Глава государства поблагодарил Данию за поддержку решения о предоставлении Украине 90 млрд евро на 2026–2027 годы во время ее председательства в Совете Евросоюза. Это финансовая гарантия безопасности и вклад в будущее всей Европы. Украина рассчитывает на оперативное выделение этих средств