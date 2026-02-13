$42.990.04
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины и финансовую поддержку

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудили евроинтеграцию Украины и финансовую поддержку, включая 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины и финансовую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудили все актуальные вопросы, связанные с евроинтеграцией Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Метте Фредериксен выразила поддержку вступления Украины в Евросоюз. Глава государства поблагодарил за четкую позицию и проинформировал о работе в этом направлении. Лидеры обсудили все актуальные вопросы, связанные с евроинтеграцией нашей страны.

Зеленский и Фредериксен также говорили о важности финансовой поддержки Украины. Глава государства поблагодарил Данию за поддержку решения о предоставлении Украине 90 млрд евро на 2026–2027 годы во время ее председательства в Совете Евросоюза. Это финансовая гарантия безопасности и вклад в будущее всей Европы. Украина рассчитывает на оперативное выделение этих средств 

- говорится в сообщении.

Отдельно Президент проинформировал о встречах в Абу-Даби и темах, которые обсуждались во время них.

У Зеленского завтра запланирована встреча с Рубио - спикер13.02.26, 21:15

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

На полях конференции Глава украинского государства уже провел ряд встреч с иностранными лидерами.

Антонина Туманова

