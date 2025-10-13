Зеленський: росіяни казали США, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед

Влітку росіяни казали США та іншим країнам, що окупують Донбас до жовтня, чи листопада, натомість Сили оборони України просуваються вперед. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, передає УНН.

Спершу про ситуацію на фронті. Це важливо, оскільки наші люди стримали чергову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях. І це ще раз доводить, що росія не може досягти своїх цілей, коли наша єдність генерує достатню підтримку. росія вже не вперше провалює виконання наказу путіна про захоплення Донбасу. Вони постійно переносять цю безглузду мету. Влітку вони сказали Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців - до жовтня чи листопада. Натомість зараз наші війська просуваються вперед. Наші результати стали можливими завдяки тому, що в нас більше немає такої великої нестачі штатного озброєння, як раніше

Він наголосив, що Силам оборони України досі дечого бракує, але Україна наполегливо працює над розвитком промисловості, щоб вона могла постачати більше.

За словами Президента, щоб приховати свої невдачі на землі, росія почала нову хвилю повітряного терору проти України - проти українських міст і цивільної інфраструктури.

Їхньою головною мішенню є наша енергетика. Щодня, щоночі російські ракети й дрони б'ють по електростанціях і лініях електропередачі. Це жорстокий напад на нормальне життя, і це небезпечно. Щоб захиститися від нього, нам потрібні системи й ракети - системи ППО, які ми не можемо повністю виробляти в Україні. Так, ми почали робити дрони-перехоплювачі, щоб зупиняти "шахеди", у нас є мобільні ударні групи й літаки. Але росіяни здійснюють комбіновані удари з використанням великої кількості крилатих і балістичних ракет. Тому такі системи, як Patriot, NASAMS, SAMP/T тощо, просто життєво необхідні. Ми говоримо з усіма, хто може допомогти із системами протиповітряної оборони і з ракетами. путін сподівається використати цей терор напередодні зими, щоб зламати наш опір. Ми маємо не допустити цього. Тому я закликаю вас відстоювати у ваших парламентах та урядах необхідність постачання сильніших систем ППО і необхідних нам ракет. І рішення потрібні вже найближчими тижнями - і щодо систем, і щодо ракет. росія має збагнути, що вона не може безкарно тероризувати жодну країну