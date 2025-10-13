Зеленский: россияне говорили США, что оккупируют Донбасс до октября, но сейчас наши войска продвигаются вперед

Летом россияне говорили США и другим странам, что оккупируют Донбасс до октября или ноября, но Силы обороны Украины продвигаются вперед. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский участникам 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает УНН.

Сначала о ситуации на фронте. Это важно, поскольку наши люди сдержали очередную волну российских атак в Сумской и Донецкой областях. И это еще раз доказывает, что россия не может достичь своих целей, когда наше единство генерирует достаточную поддержку. россия уже не впервые проваливает выполнение приказа путина о захвате Донбасса. Они постоянно переносят эту бессмысленную цель. Летом они сказали Соединенным Штатам Америки и другим странам, что сделают это за несколько месяцев - до октября или ноября. Вместо этого сейчас наши войска продвигаются вперед. Наши результаты стали возможными благодаря тому, что у нас больше нет такой большой нехватки штатного вооружения, как раньше

Он подчеркнул, что Силам обороны Украины до сих пор кое-чего не хватает, но Украина настойчиво работает над развитием промышленности, чтобы она могла поставлять больше.

По словам Президента, чтобы скрыть свои неудачи на земле, россия начала новую волну воздушного террора против Украины - против украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Их главной мишенью является наша энергетика. Ежедневно, каждую ночь российские ракеты и дроны бьют по электростанциям и линиям электропередачи. Это жестокое нападение на нормальную жизнь, и это опасно. Чтобы защититься от него, нам нужны системы и ракеты - системы ПВО, которые мы не можем полностью производить в Украине. Да, мы начали делать дроны-перехватчики, чтобы останавливать "шахеды", у нас есть мобильные ударные группы и самолеты. Но россияне осуществляют комбинированные удары с использованием большого количества крылатых и баллистических ракет. Поэтому такие системы, как Patriot, NASAMS, SAMP/T и т.д., просто жизненно необходимы. Мы говорим со всеми, кто может помочь с системами противовоздушной обороны и с ракетами. Путин надеется использовать этот террор накануне зимы, чтобы сломить наше сопротивление. Мы должны не допустить этого. Поэтому я призываю вас отстаивать в ваших парламентах и правительствах необходимость поставки более сильных систем ПВО и необходимых нам ракет. И решения нужны уже в ближайшие недели - и по системам, и по ракетам. россия должна понять, что она не может безнаказанно терроризировать ни одну страну