12:44 • 794 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2158 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4104 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6348 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10701 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16700 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21803 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21359 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27311 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15652 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Facebook

Зеленский: россияне говорили США, что оккупируют Донбасс до октября, но сейчас наши войска продвигаются вперед

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россияне обещали США оккупировать Донбасс до октября-ноября, но ВСУ продвигаются вперед. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО для защиты от воздушного террора рф.

Зеленский: россияне говорили США, что оккупируют Донбасс до октября, но сейчас наши войска продвигаются вперед

Летом россияне говорили США и другим странам, что оккупируют Донбасс до октября или ноября, но Силы обороны Украины продвигаются вперед. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский участникам 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает УНН.

Детали

Сначала о ситуации на фронте. Это важно, поскольку наши люди сдержали очередную волну российских атак в Сумской и Донецкой областях. И это еще раз доказывает, что россия не может достичь своих целей, когда наше единство генерирует достаточную поддержку. россия уже не впервые проваливает выполнение приказа путина о захвате Донбасса. Они постоянно переносят эту бессмысленную цель. Летом они сказали Соединенным Штатам Америки и другим странам, что сделают это за несколько месяцев - до октября или ноября. Вместо этого сейчас наши войска продвигаются вперед. Наши результаты стали возможными благодаря тому, что у нас больше нет такой большой нехватки штатного вооружения, как раньше

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Силам обороны Украины до сих пор кое-чего не хватает, но Украина настойчиво работает над развитием промышленности, чтобы она могла поставлять больше.

По словам Президента, чтобы скрыть свои неудачи на земле, россия начала новую волну воздушного террора против Украины - против украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Их главной мишенью является наша энергетика. Ежедневно, каждую ночь российские ракеты и дроны бьют по электростанциям и линиям электропередачи. Это жестокое нападение на нормальную жизнь, и это опасно. Чтобы защититься от него, нам нужны системы и ракеты - системы ПВО, которые мы не можем полностью производить в Украине. Да, мы начали делать дроны-перехватчики, чтобы останавливать "шахеды", у нас есть мобильные ударные группы и самолеты. Но россияне осуществляют комбинированные удары с использованием большого количества крылатых и баллистических ракет. Поэтому такие системы, как Patriot, NASAMS, SAMP/T и т.д., просто жизненно необходимы. Мы говорим со всеми, кто может помочь с системами противовоздушной обороны и с ракетами. Путин надеется использовать этот террор накануне зимы, чтобы сломить наше сопротивление. Мы должны не допустить этого. Поэтому я призываю вас отстаивать в ваших парламентах и правительствах необходимость поставки более сильных систем ПВО и необходимых нам ракет. И решения нужны уже в ближайшие недели - и по системам, и по ракетам. россия должна понять, что она не может безнаказанно терроризировать ни одну страну

- добавил Зеленский.

Напомним

Процент успешного уничтожения вражеских ударных БПЛА украинскими дронами-перехватчиками составляет 68% и будет расти.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина