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Зеленський привітав нових непостійних членів Ради Безпеки ООН

Київ • УНН

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Президент Володимир Зеленський привітав Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі з їх обранням непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2025-2026 роки.

Президент України Володимир привітав Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі, яких обрали непостійними членами Ради Безпеки ООН. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави на сторінці в X.

Деталі

Вітаємо Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі з обранням непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2025-2026 роки. Я бажаю їм успішної та результативної роботи

- заявив президент.

За його словами, єдність у відновленні та дотриманні цілей і принципів Статуту ООН є надзвичайно важливою у часи, коли міжнародний мир і безпека піддаються випробуванням. 

Нагадаємо

Заступник речника Генсека ООН Фархан Гак заявив, що Організація Об’єднаних Націй, як очікується, буде представлена на Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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