Зеленський привітав нових непостійних членів Ради Безпеки ООН
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський привітав Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі з їх обранням непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2025-2026 роки.
Президент України Володимир привітав Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі, яких обрали непостійними членами Ради Безпеки ООН. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави на сторінці в X.
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Вітаємо Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі з обранням непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2025-2026 роки. Я бажаю їм успішної та результативної роботи
За його словами, єдність у відновленні та дотриманні цілей і принципів Статуту ООН є надзвичайно важливою у часи, коли міжнародний мир і безпека піддаються випробуванням.
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