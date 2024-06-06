Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Президент Украины Владимир поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали, которых избрали непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства на странице в X.

детали

Поздравляем Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы. Я желаю им успешной и результативной работы - заявил президент.

По его словам, единство в восстановлении и соблюдении целей и принципов Устава ООН имеет первостепенное значение во времена, когда международный мир и безопасность подвергаются испытаниям.

Напомним

Заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак заявил, что Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.