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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

политика •   •  295 просмотра
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что в ближайшее время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушает отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины.

политика •   •  7689 просмотра
Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку

Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами.

Общество •   •  1846 просмотра
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку

В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС

Сайты голландских политических партий подверглись DDoS-атакам со стороны пророссийской хакерской группировки HackNeT в первый день выборов в ЕС.

Новости Мира •   •  2165 просмотра
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС

Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий забронировать 100% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от мобилизации в связи с их важной ролью в спасательных операциях и расчистке завалов после российских атак.

Война •   •  3477 просмотра
Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС

россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены

Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, ранив трех человек и повредив жилые дома, хозяйственные постройки, солнечные батареи, линии электропередач и экскаватор.

Общество •   •  3509 просмотра
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены

Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов

Согласно исследованию осведомленности и моделей поведения среди детей и их родителей, проведенному ЮНИСЕФ и rating Group, 53% украинских подростков в возрасте 14-17 лет подвержены рискованному поведению по отношению к минам и взрывоопасным предметам.

Общество •   •  4003 просмотра
Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов

Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

7 июня по всей стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии в связи с прогнозируемым дефицитом, а в случае превышения лимитов будут применяться графики аварийного отключения.

Экономика •   •  3566 просмотра
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен поддержать Украину в войне против рф, поскольку, если Украина упадет, соседние страны и вся Европа окажутся под угрозой российской агрессии.

Война •   •  6188 просмотра
"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф

Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении

Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о взрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 года, что привело к разрушению критически важной инфраструктуры, гибели людей, затоплению населенных пунктов, перебоям с водоснабжением и угрозе Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  6461 просмотра
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении