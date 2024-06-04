ООН збирається долучитися до українського Саміту миру
Київ • УНН
Організація Об'єднаних Націй, як очікується, буде представлена на Саміті миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії.
Організація Об’єднаних Націй, як очікується, буде представлена на Саміті миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Про це заявив заступник речника Генсека ООН Фархан Гак на брифінгу 3 червня, відповідаючи на прохання прокоментувати спроби росії та її нечисленних союзників зірвати форум і відмовити інші країни від участі, пише УНН.
Наш єдиний основний коментар щодо цього полягає в тому, що ми очікуємо, що ми візьмемо у цьому участь. Ближче до часу заходу я зможу сказати, хто буде представляти нас на цьому заході
Після Саміту миру може з’явитися подібний до "Зернової ініціативи" результат, який відкриє шлях пунктам Формули миру – Зеленський02.06.24, 11:09 • 30864 перегляди