ООН собирается присоединиться к украинскому саммиту мира

Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом заявил заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак на брифинге 3 июня, отвечая на просьбу прокомментировать попытки России и ее немногочисленных союзников сорвать форум и отговорить другие страны от участия, пишет УНН.

Наш единственный основной комментарий по этому поводу заключается в том, что мы ожидаем, что примем в этом участие. Ближе ко времени мероприятия я смогу сказать, кто будет представлять нас на этом мероприятии - указал крюк.

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