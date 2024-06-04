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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН собирается присоединиться к украинскому саммиту мира

ООН собирается присоединиться к украинскому саммиту мира

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 08:23  •  575 просмотра

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Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом заявил заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак на брифинге 3 июня, отвечая на просьбу прокомментировать попытки России и ее немногочисленных союзников сорвать форум и отговорить другие страны от участия, пишет УНН.

Наш единственный основной комментарий по этому поводу заключается в том, что мы ожидаем, что примем в этом участие. Ближе ко времени мероприятия я смогу сказать, кто будет представлять нас на этом мероприятии

- указал крюк.

После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский2 июня 2024, 08:09 • 30195 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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