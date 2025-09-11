Зеленський провів конструктивну зустріч із Келлогом. Серед іншого говорили про вбивства Ірини Заруцької та Чарлі Кірка

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником Президента США, генералом Кітом Келлогом. Глава української держави висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президенту США Дональду Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, передає УНН.

Сьогодні в Києві спецпредставник Президента США генерал Кіт Келлог. Дякую за конструктивну зустріч. Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний