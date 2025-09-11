$41.210.09
15:15 • 7578 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 17695 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 12189 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 11128 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 17269 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13249 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15473 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 13853 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13928 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14734 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Зеленский провел конструктивную встречу с Келлогом. Среди прочего говорили об убийствах Ирины Заруцкой и Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом, обсудив пути достижения мира и обеспечения безопасности. Также выражены соболезнования американскому народу в связи с убийством Чарли Кирка и благодарность Трампу за реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой.

Зеленский провел конструктивную встречу с Келлогом. Среди прочего говорили об убийствах Ирины Заруцкой и Чарли Кирка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Президента США, генералом Китом Келлогом. Глава украинского государства выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка и поблагодарил Президента США Дональда Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, передает УНН.

Сегодня в Киеве спецпредставитель Президента США генерал Кит Келлог. Спасибо за конструктивную встречу. Говорили о разных векторах сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку "патриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, безусловно, наиболее эффективен 

- сообщил Зеленский.

По его словам, обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети.

Выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка и поблагодарил Президента Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в штате Северная Каролина. Важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается взять верх 

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Как сообщил Президент, речь шла и о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы 

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

