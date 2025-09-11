Зеленский провел конструктивную встречу с Келлогом. Среди прочего говорили об убийствах Ирины Заруцкой и Чарли Кирка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Президента США, генералом Китом Келлогом. Глава украинского государства выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка и поблагодарил Президента США Дональда Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, передает УНН.

Сегодня в Киеве спецпредставитель Президента США генерал Кит Келлог. Спасибо за конструктивную встречу. Говорили о разных векторах сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку "патриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, безусловно, наиболее эффективен - сообщил Зеленский.

По его словам, обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети.

Выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка и поблагодарил Президента Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в штате Северная Каролина. Важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается взять верх - подчеркнул Зеленский.

Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой

Добавим

Как сообщил Президент, речь шла и о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы - резюмировал Зеленский.

Трамп пообещал наказать виновных в убийстве Чарли Кирка и объявил о плане борьбы с политическим насилием