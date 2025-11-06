ukenru
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується

Київ • УНН

Президент Зеленський повідомив про набуття чинності в Україні 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Він також анонсував нові санкції РНБО проти російських суб'єктів, пропагандистів та колаборантів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові санкційні рішення - синхронізацію Україною 19-го пакету санкцій ЄС проти росії, нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці, а також анонсував нові рішення РНБО проти російського воєнного виробництва, пропагандистів та колаборантів і відповідь на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших наших урядовців, пише УНН.

Підписав кілька нових санкційних рішень. Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії за цю війну

- повідомив Зеленський.

З його слів, іде робота також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. "Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно", - зазначив Президент.

"Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає", - вказав Зеленський.

Також Президент повідомив, що "доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів". "Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших наших урядовців", - вказав Глава держави.

"Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", - зазначив Президент.

"росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала й затягує, і потрібні конкретні кроки щодо цього та змістовна дипломатія. Інші сценарії означатимуть для росії збільшення тиску на всіх, хто має там значення. Слава Україні!" - підсумував Зеленський.

Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України06.11.25, 10:31 • 1764 перегляди

Юлія Шрамко

Політика
Санкції
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна