Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях - синхронизации Украиной 19-го пакета санкций ЕС против россии, новых санкциях против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике, а также анонсировал новые решения СНБО против российского военного производства, пропагандистов и коллаборантов и ответ на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников, пишет УНН.

Подписал несколько новых санкционных решений. Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против россии за эту войну - сообщил Зеленский.

По его словам, идет работа также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран вне ЕС. "Это сильный пакет. Действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно", - отметил Президент.

"Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому – на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах. Спасибо всем, кто помогает", - указал Зеленский.

Также Президент сообщил, что "поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям относительно субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов". "Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников", - указал Глава государства.

"Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в том числе пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа", - отметил Президент.

"россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и затягивает, и нужны конкретные шаги по этому и содержательная дипломатия. Другие сценарии будут означать для россии увеличение давления на всех, кто имеет там значение. Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины