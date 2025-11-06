ukenru
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается

Президент Зеленский сообщил о вступлении в силу в Украине 19-го пакета санкций ЕС против россии. Он также анонсировал новые санкции СНБО против российских субъектов, пропагандистов и коллаборантов.

Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях - синхронизации Украиной 19-го пакета санкций ЕС против россии, новых санкциях против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике, а также анонсировал новые решения СНБО против российского военного производства, пропагандистов и коллаборантов и ответ на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников, пишет УНН.

Подписал несколько новых санкционных решений. Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против россии за эту войну

- сообщил Зеленский.

По его словам, идет работа также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран вне ЕС. "Это сильный пакет. Действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно", - отметил Президент.

"Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому – на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах. Спасибо всем, кто помогает", - указал Зеленский.

Также Президент сообщил, что "поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям относительно субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов". "Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников", - указал Глава государства.

"Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в том числе пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа", - отметил Президент.

"россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и затягивает, и нужны конкретные шаги по этому и содержательная дипломатия. Другие сценарии будут означать для россии увеличение давления на всех, кто имеет там значение. Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины

Юлия Шрамко

Политика
Санкции
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина