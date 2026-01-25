Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю

$43.170.00
50.520.00
ukenru
10:05 • 1634 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 4422 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 19583 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 37750 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 31830 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 40757 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38634 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48725 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45217 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35816 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 10902 перегляди
ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters25 січня, 01:52 • 6280 перегляди
У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico25 січня, 03:02 • 5076 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО25 січня, 03:35 • 15655 перегляди
Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей25 січня, 04:08 • 3998 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 76000 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 89123 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 101722 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 95492 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 96467 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Клименко
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16892 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 17286 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33952 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 34578 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 47497 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
The Times

Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з главою Литви Гітанасом Наусєдою. Вони обговорили підтримку української енергосистеми та військову співпрацю.

Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Литви Гітанасом Наусєдою обговорив підтримку української енергосистеми, військову співпрацю та дипломатичні зусилля для досягнення миру. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

В процесі переговорів основну увагу приділили стану української енергосистеми, яка щоденно зазнає російських атак.

Під час зустрічі з Президентом Гітанасом Наусєдою передусім говорили про підтримку української енергосистеми. росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів

- йдеться у дописі.

Крім того, повідомляється, що окремо сторони обговорили питання військової співпраці.

Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни

 - наголошується у дописі.

Нагадаємо

росія посилила удари по енергетиці, інфраструктурі та житлових будинках в Україні, застосовуючи дрони, авіабомби та ракети. Зеленський повідомив про понад 1700 дронів, 1380 авіабомб та 69 ракет за тиждень.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Гітанас Науседа
Абу-Дабі
Вільнюс
Литва
Володимир Зеленський
Україна