Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Литви Гітанасом Наусєдою обговорив підтримку української енергосистеми, військову співпрацю та дипломатичні зусилля для досягнення миру. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

В процесі переговорів основну увагу приділили стану української енергосистеми, яка щоденно зазнає російських атак.

Під час зустрічі з Президентом Гітанасом Наусєдою передусім говорили про підтримку української енергосистеми. росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів - йдеться у дописі.

Крім того, повідомляється, що окремо сторони обговорили питання військової співпраці.

Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни - наголошується у дописі.

Нагадаємо

росія посилила удари по енергетиці, інфраструктурі та житлових будинках в Україні, застосовуючи дрони, авіабомби та ракети. Зеленський повідомив про понад 1700 дронів, 1380 авіабомб та 69 ракет за тиждень.