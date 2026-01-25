Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з главою Литви Гітанасом Наусєдою. Вони обговорили підтримку української енергосистеми та військову співпрацю.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Литви Гітанасом Наусєдою обговорив підтримку української енергосистеми, військову співпрацю та дипломатичні зусилля для досягнення миру. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.
Деталі
В процесі переговорів основну увагу приділили стану української енергосистеми, яка щоденно зазнає російських атак.
Під час зустрічі з Президентом Гітанасом Наусєдою передусім говорили про підтримку української енергосистеми. росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів
Крім того, повідомляється, що окремо сторони обговорили питання військової співпраці.
Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.
Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни
Нагадаємо
росія посилила удари по енергетиці, інфраструктурі та житлових будинках в Україні, застосовуючи дрони, авіабомби та ракети. Зеленський повідомив про понад 1700 дронів, 1380 авіабомб та 69 ракет за тиждень.