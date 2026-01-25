Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничество

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Литвы Гитанасом Науседой обсудил поддержку украинской энергосистемы, военное сотрудничество и дипломатические усилия для достижения мира. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

В процессе переговоров основное внимание уделили состоянию украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается российским атакам.

Во время встречи с Президентом Гитанасом Науседой прежде всего говорили о поддержке украинской энергосистемы. Россия ежедневно атакует нашу энергетику. Проинформировал Гитанаса об этом и также о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления ПВО. Спасибо за поддержку: Литва уже приняла решение помочь украинским городам и общинам и передать почти сотню генераторов - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что отдельно стороны обсудили вопросы военного сотрудничества.

Отдельно говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, поддержку инициативы PURL и сотрудничество в рамках программы SAFE.

Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира - о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны - отмечается в сообщении.

Напомним

Россия усилила удары по энергетике, инфраструктуре и жилым домам в Украине, применяя дроны, авиабомбы и ракеты. Зеленский сообщил о более чем 1700 дронах, 1380 авиабомбах и 69 ракетах за неделю.