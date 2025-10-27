Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEF

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 15574 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22325 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35258 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30446 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 35165 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38471 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41211 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36658 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34576 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28374 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярнi новини
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО27 жовтня, 09:19 • 11123 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 49771 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38244 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25288 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22494 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 9734 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 23051 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 35284 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93395 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 115102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25796 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 39178 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 50702 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 64286 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 86219 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEF

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Сторони обговорили оборонну співпрацю, виробництво дронів, далекобійні можливості та підтримку українських військових.

Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEF

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, під час якої сторони обговорили розширення оборонної співпраці, зокрема виробництво дронів, далекобійні можливості та підтримку українських військових. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, окрему увагу приділили співпраці України з Об’єднаними експедиційними силами (JEF), а також питанням посилення тиску на росію через санкційну політику та дипломатичні ініціативи.

Серед тем зустрічі також були пріоритети головування Естонії у форматі Нордично-Балтійської вісімки (NB8), яке країна перебере наступного року.

Ми вдячні народу Естонії й уряду за незмінну підтримку від самого початку цієї війни – за допомогу нашим воїнам, за відданість санкційній політиці та підтримку європейського курсу України

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Естонія залишається надійним партнером, на чию допомогу Україна може розраховувати у боротьбі проти російської агресії.

Естонія виділила 10 млн євро на ініціативу PURL - Сибіга27.10.25, 12:16 • 4278 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Естонія