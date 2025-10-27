Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEF
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Сторони обговорили оборонну співпрацю, виробництво дронів, далекобійні можливості та підтримку українських військових.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, під час якої сторони обговорили розширення оборонної співпраці, зокрема виробництво дронів, далекобійні можливості та підтримку українських військових. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, окрему увагу приділили співпраці України з Об’єднаними експедиційними силами (JEF), а також питанням посилення тиску на росію через санкційну політику та дипломатичні ініціативи.
Серед тем зустрічі також були пріоритети головування Естонії у форматі Нордично-Балтійської вісімки (NB8), яке країна перебере наступного року.
Ми вдячні народу Естонії й уряду за незмінну підтримку від самого початку цієї війни – за допомогу нашим воїнам, за відданість санкційній політиці та підтримку європейського курсу України
Президент підкреслив, що Естонія залишається надійним партнером, на чию допомогу Україна може розраховувати у боротьбі проти російської агресії.
