Эксклюзив
14:34 • 13931 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 19672 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 32282 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 28258 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33254 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38153 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40960 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36597 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34526 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28304 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 32294 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 92678 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 114281 просмотра
Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии усиление оборонной поддержки и сотрудничество в рамках JEF

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, производство дронов, дальнобойные возможности и поддержку украинских военных.

Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии усиление оборонной поддержки и сотрудничество в рамках JEF

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, в ходе которой стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества, в частности производство дронов, дальнобойные возможности и поддержку украинских военных. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, отдельное внимание уделили сотрудничеству Украины с Объединенными экспедиционными силами (JEF), а также вопросам усиления давления на Россию через санкционную политику и дипломатические инициативы.

Среди тем встречи также были приоритеты председательства Эстонии в формате Нордически-Балтийской восьмерки (NB8), которое страна примет в следующем году.

Мы благодарны народу Эстонии и правительству за неизменную поддержку с самого начала этой войны – за помощь нашим воинам, за преданность санкционной политике и поддержку европейского курса Украины

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Эстония остается надежным партнером, на чью помощь Украина может рассчитывать в борьбе против российской агрессии.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Эстония