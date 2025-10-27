Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии усиление оборонной поддержки и сотрудничество в рамках JEF
Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, производство дронов, дальнобойные возможности и поддержку украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, в ходе которой стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества, в частности производство дронов, дальнобойные возможности и поддержку украинских военных. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
По словам Зеленского, отдельное внимание уделили сотрудничеству Украины с Объединенными экспедиционными силами (JEF), а также вопросам усиления давления на Россию через санкционную политику и дипломатические инициативы.
Среди тем встречи также были приоритеты председательства Эстонии в формате Нордически-Балтийской восьмерки (NB8), которое страна примет в следующем году.
Мы благодарны народу Эстонии и правительству за неизменную поддержку с самого начала этой войны – за помощь нашим воинам, за преданность санкционной политике и поддержку европейского курса Украины
Президент подчеркнул, что Эстония остается надежным партнером, на чью помощь Украина может рассчитывать в борьбе против российской агрессии.
