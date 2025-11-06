Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24668 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34893 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24269 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24564 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49767 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34672 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37739 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50036 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38999 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32763 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 19148 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 17510 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 30794 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 28375 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 18853 перегляди
Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Президент Зеленський доручив РНБО підготувати нові рішення проти російського виробництва зброї та осіб з українським громадянством, які обрали росію. Діяльність колаборантів, що співпрацюють з рф під час війни, має бути заблокована.

Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф

Президент України Володимир Зеленський доручив РНБО готувати нові рішення проти російського виробництва зброї, а також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали росію та заробітки з нею в час війни. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Я доручив готувати нові наші рішення РНБО України проти російського виробництва зброї, проти їхніх схем обходу санкцій, проти російської пропаганди і також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали росію та заробітки з нею в час війни. Діяльність таких осіб має бути заблокована", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Санкції
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна