Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф

Президент України Володимир Зеленський доручив РНБО готувати нові рішення проти російського виробництва зброї, а також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали росію та заробітки з нею в час війни. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Я доручив готувати нові наші рішення РНБО України проти російського виробництва зброї, проти їхніх схем обходу санкцій, проти російської пропаганди і також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали росію та заробітки з нею в час війни. Діяльність таких осіб має бути заблокована", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.