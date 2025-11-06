ukenru
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 32976 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 23465 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 23816 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 48870 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34486 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37580 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49982 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38968 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32724 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Президент Зеленский поручил СНБО подготовить новые решения против российского производства оружия и лиц с украинским гражданством, выбравших Россию. Деятельность коллаборантов, сотрудничающих с РФ во время войны, должна быть заблокирована.

Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО готовить новые решения против российского производства оружия, а также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Я поручил готовить новые наши решения СНБО Украины против российского производства оружия, против их схем обхода санкций, против российской пропаганды и также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Деятельность таких лиц должна быть заблокирована", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Санкции
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина