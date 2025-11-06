Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО готовить новые решения против российского производства оружия, а также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Я поручил готовить новые наши решения СНБО Украины против российского производства оружия, против их схем обхода санкций, против российской пропаганды и также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Деятельность таких лиц должна быть заблокирована", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.