Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил СНБО подготовить новые решения против российского производства оружия и лиц с украинским гражданством, выбравших Россию. Деятельность коллаборантов, сотрудничающих с РФ во время войны, должна быть заблокирована.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО готовить новые решения против российского производства оружия, а также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Подробности
"Я поручил готовить новые наши решения СНБО Украины против российского производства оружия, против их схем обхода санкций, против российской пропаганды и также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Деятельность таких лиц должна быть заблокирована", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.