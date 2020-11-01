Зеленський: демарш КСУ це прояв змови старої еліти проти Президента

"Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який на цьому тижні вирішив протиставити себе державі та суспільству. Відверто. Віч-на-віч. Як між своїми. Тому що це вже зовсім не про чесну політичну конкуренцію. І зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність. І точно не про справедливе майбутнє. Швидше, це про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні. Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як не можна робити в сучасному світі", - вказав Президент.

“Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду — це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий Президент і слабка держава — запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть — на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте”, — написав Зеленський.

За його словами, сьогодні на одній шальці терезів — знищення всього того, заради чого боролися на всіх наших Майданах.

“Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали — так, хочемо нових відносин. А от Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками, тими самими, які завжди "руку на серце“ й сорочку готові рвати за країну, вважають інакше”, — висловився Президент.

За його словами, всім їм конче потрібне збереження “касти недоторканних”, судді довго сиділи в засідці, доки не почалися перевірки декларацій чиновників.

“Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже. І відразу захотілося вийти з усіх домовленостей про створення іншої, прозорої реальності. Формальні приводи знайдені. І раптом Суд у прискореному форматі починає розглядати та скасовувати фундаментальні закони. Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало прискіпливо дивитися, хто й скільки заробив і витратив. На черзі — той же Вищий антикорупційний, який саджатиме топ-крадіїв за ґрати. Ну не хочуть старі еліти платити за будь-якими рахунками. Не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя”, — написав Зеленський.

"На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й повинен декларувати свій дохід та відправлятися у в'язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи. На іншій шальці терезів – усі ми, громадяни вільної країни. Тієї, яку ми досі намагаємося вирвати в олігархів. Тієї, де не можна нахабніти, обкрадати, скуповувати міністрів і депутатів", - зазначив він.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

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ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.