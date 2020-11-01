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Зеленский: демарш КСУ это проявление заговора старой элиты против Президента

Зеленский: демарш КСУ это проявление заговора старой элиты против Президента

Киев  •  УНН

 • 18623 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодняшний демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Об этом написал в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Давайте скажу несколько слов о нашем Конституционном Суде, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и обществу. Откровенно. Лицом к лицу. Как между своими. Потому что это уже вовсе не о честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущеи. Скорее, это о традиционной нашой грязной политике, когда своим все, а обществу - бедность. Это о заговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как можно делать в современном мире", - отметил Президент.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый Президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", - написал Зеленский.

По его словам, сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах.

"Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе", - высказался Президент.

По его словам, всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых", судьи долго сидели в засаде, пока не начались проверки деклараций чиновников.

"Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по каким-либо счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни", - написал Зеленский.

"На другой чаше весов - полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов - все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нелзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", - отметил он.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

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