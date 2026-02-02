Збереження Донбасу, удари по рф у відповідь і ЄС за 10 років: які настрої домінують в Україні зараз
Київ • УНН
Опитування показало, що українці здебільшого відкидають обмін Донбасу на гарантії, не очікують швидкого завершення війни, готові триматися стільки, скільки потрібно, підтримують удари по території рф і водночас зберігають віру в членство України в ЄС.
Більшість українців не готові погоджуватися на сценарій, за якого весь Донбас переходить під контроль росії в обмін на гарантії безпеки. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає УНН.
Таку пропозицію категорично відкидають 52% респондентів, ще 40% заявляють, що були б готові її прийняти. Порівняно із серединою січня суттєвих змін у настроях соціологи не зафіксували.
Водночас очікування швидкого завершення війни залишаються стриманими. Лише 20% опитаних вважають, що бойові дії можуть припинитися найближчими тижнями або хоча б у першій половині 2026 року.
Переважна частина респондентів декларує готовність витримувати війну стільки, скільки буде потрібно. Так відповіли 65% учасників опитування. Для порівняння, у грудні 2025 року цей показник становив 62%, і стільки ж фіксували у вересні 2025-го.
Окремо в дослідженні соціологи запитували про сприйняття ударів по енергетиці. 88% опитаних переконані, що атаками на енергетичні об’єкти росія прагне залишити українців без світла і тепла та примусити до капітуляції. Це свідчить про те, що енергетичний терор люди сприймають не як "супутній ефект" війни, а як цілеспрямовану стратегію тиску на цивільних.
Також опитування фіксує високий рівень підтримки ударів по території росії як відповіді. 90% респондентів вважають, що Україна має завдавати таких ударів. При цьому 80% із них підтримують підхід, за якого йдеться не лише про ураження військової інфраструктури, а й "інших об’єктів".
Попри втому та відсутність очікувань "швидкої розв’язки", значна частина суспільства зберігає довгу перспективу оптимізму. 66% респондентів заявили, що очікують: за 10 років Україна буде успішною країною-членом ЄС. У грудні 2025 року такої думки дотримувалися 64% опитаних.
Загалом результати демонструють одночасно кілька тенденцій: небажання обмінювати територію на гарантії, готовність до тривалого спротиву, жорстке сприйняття енергетичних атак як інструменту примусу та запит на активніші дії у відповідь.
Додатково
Опитування провели соціологи КМІС упродовж 23-29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Таким чином опитали 1003 українці.
Нагадаємо, раніше у Bloomberg з'явилася інформація, що російський диктатор володимир путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні через висхідний бюджетний дефіцит рф. У москві бачать мало шансів на прорив у ході мирних переговорів.