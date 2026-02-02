Сохранение Донбасса, ответные удары по рф и ЕС через 10 лет: какие настроения доминируют в Украине сейчас

Большинство украинцев не готовы соглашаться на сценарий, при котором весь Донбасс переходит под контроль россии в обмен на гарантии безопасности. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Такое предложение категорически отвергают 52% респондентов, еще 40% заявляют, что были бы готовы его принять. По сравнению с серединой января существенных изменений в настроениях социологи не зафиксировали.

В то же время ожидания быстрого завершения войны остаются сдержанными. Лишь 20% опрошенных считают, что боевые действия могут прекратиться в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года.

Подавляющая часть респондентов декларирует готовность выдерживать войну столько, сколько потребуется. Так ответили 65% участников опроса. Для сравнения, в декабре 2025 года этот показатель составлял 62%, и столько же фиксировали в сентябре 2025-го.

Отдельно в исследовании социологи спрашивали о восприятии ударов по энергетике. 88% опрошенных убеждены, что атаками на энергетические объекты россия стремится оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции. Это свидетельствует о том, что энергетический террор люди воспринимают не как "сопутствующий эффект" войны, а как целенаправленную стратегию давления на гражданских.

Также опрос фиксирует высокий уровень поддержки ударов по территории россии в качестве ответа. 90% респондентов считают, что Украина должна наносить такие удары. При этом 80% из них поддерживают подход, при котором речь идет не только о поражении военной инфраструктуры, но и "других объектов".

Несмотря на усталость и отсутствие ожиданий "быстрой развязки", значительная часть общества сохраняет долгую перспективу оптимизма. 66% респондентов заявили, что ожидают: через 10 лет Украина будет успешной страной-членом ЕС. В декабре 2025 года такого мнения придерживались 64% опрошенных.

В целом результаты демонстрируют одновременно несколько тенденций: нежелание обменивать территорию на гарантии, готовность к длительному сопротивлению, жесткое восприятие энергетических атак как инструмента принуждения и запрос на более активные ответные действия.

Дополнительно

Опрос провели социологи КМИС в течение 23-29 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Таким образом опросили 1003 украинца.

Напомним, ранее в Bloomberg появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин сталкивается с "сужающимся окном" для достижения мирного соглашения в Украине из-за растущего бюджетного дефицита РФ. В Москве видят мало шансов на прорыв в ходе мирных переговоров.