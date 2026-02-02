Сохранение Донбасса, ответные удары по рф и ЕС через 10 лет: какие настроения доминируют в Украине сейчас
Киев • УНН
Опрос показал, что украинцы в основном отвергают обмен Донбасса на гарантии, не ожидают быстрого завершения войны, готовы держаться столько, сколько нужно, поддерживают удары по территории рф и в то же время сохраняют веру в членство Украины в ЕС.
Большинство украинцев не готовы соглашаться на сценарий, при котором весь Донбасс переходит под контроль россии в обмен на гарантии безопасности. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.
Такое предложение категорически отвергают 52% респондентов, еще 40% заявляют, что были бы готовы его принять. По сравнению с серединой января существенных изменений в настроениях социологи не зафиксировали.
В то же время ожидания быстрого завершения войны остаются сдержанными. Лишь 20% опрошенных считают, что боевые действия могут прекратиться в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года.
Подавляющая часть респондентов декларирует готовность выдерживать войну столько, сколько потребуется. Так ответили 65% участников опроса. Для сравнения, в декабре 2025 года этот показатель составлял 62%, и столько же фиксировали в сентябре 2025-го.
Отдельно в исследовании социологи спрашивали о восприятии ударов по энергетике. 88% опрошенных убеждены, что атаками на энергетические объекты россия стремится оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции. Это свидетельствует о том, что энергетический террор люди воспринимают не как "сопутствующий эффект" войны, а как целенаправленную стратегию давления на гражданских.
Также опрос фиксирует высокий уровень поддержки ударов по территории россии в качестве ответа. 90% респондентов считают, что Украина должна наносить такие удары. При этом 80% из них поддерживают подход, при котором речь идет не только о поражении военной инфраструктуры, но и "других объектов".
Несмотря на усталость и отсутствие ожиданий "быстрой развязки", значительная часть общества сохраняет долгую перспективу оптимизма. 66% респондентов заявили, что ожидают: через 10 лет Украина будет успешной страной-членом ЕС. В декабре 2025 года такого мнения придерживались 64% опрошенных.
В целом результаты демонстрируют одновременно несколько тенденций: нежелание обменивать территорию на гарантии, готовность к длительному сопротивлению, жесткое восприятие энергетических атак как инструмента принуждения и запрос на более активные ответные действия.
Дополнительно
Опрос провели социологи КМИС в течение 23-29 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Таким образом опросили 1003 украинца.
