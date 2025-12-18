Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень 18 грудня 2025

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
15:30 • 3690 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 5734 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 8358 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 16186 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 22370 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 10430 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 17460 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 17184 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 15348 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 23162 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС бореться за компроміс в останній момент для порятунку угоди на саміті про допомогу Україні - Politico18 грудня, 06:30 • 5474 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto18 грудня, 09:48 • 24172 перегляди
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах11:18 • 6692 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 18541 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна11:45 • 8446 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 3688 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 3796 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 22368 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 18621 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 55338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 18622 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25885 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 25279 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 32131 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 37514 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
IRIS-T
Facebook

Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень 18 грудня 2025

Київ • УНН

 • 56 перегляди

19 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень через наслідки російських атак. Укренерго не уточнює кількість черг, радить дізнаватися інформацію в обленерго.

Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень

У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень. Про це повідомляють в Укренерго, але не уточнюють, скільки черг буде без  світла, передає УНН.

Завтра, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться16.12.25, 17:35 • 40324 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна