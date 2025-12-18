Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень 18 грудня 2025

У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень. Про це повідомляють в Укренерго, але не уточнюють, скільки черг буде без світла, передає УНН.

Завтра, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться