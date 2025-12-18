Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень 18 грудня 2025
Київ • УНН
19 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень через наслідки російських атак. Укренерго не уточнює кількість черг, радить дізнаватися інформацію в обленерго.
У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень. Про це повідомляють в Укренерго, але не уточнюють, скільки черг буде без світла, передає УНН.
Завтра, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
