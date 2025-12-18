Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений 18 декабря 2025
Киев • УНН
19 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений из-за последствий российских атак. Укрэнерго не уточняет количество очередей, советует узнавать информацию в облэнерго.
В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений. Об этом сообщают в Укрэнерго, но не уточняют, сколько очередей будет без света, передает УНН.
Завтра, 19 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся16.12.25, 17:35 • 40324 просмотра