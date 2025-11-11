Залякували через українське походження, втратили маму через бездіяльність російських лікарів: Україна врятувала групу дітей з окупованих територій

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території групу дітей, серед яких 10-річна дівчина, яку залякували через її українське походження, а її молодших братів у садочку змушували співати російські пісні, а також сестру з братом, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Велику групу дітей і підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back

Він зазначив, що 10-річну дівчинку однокласники залякували через її українське походження, а її молодших братів у садочку змушували співати російські пісні й збирати гроші для армії окупантів.

7-річна дівчинка та її 2-річний брат втратили маму через бездіяльність російських лікарів, а окупаційні служби намагалися відправити їх до інтернату, попри наявність рідних. 19-річного хлопця російські військові катували й погрожували розстрілом через родича, який служив у ЗСУ, а після досягнення повноліття поставили на військовий облік.

Сьогодні всі діти у безпеці, отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні