Залякували через українське походження, втратили маму через бездіяльність російських лікарів: Україна врятувала групу дітей з окупованих територій
Київ • УНН
Україна врятувала групу дітей з окупованих територій, включаючи 10-річну дівчинку, яку залякували через українське походження, та сестру з братом, що втратили маму через бездіяльність російських лікарів. Серед врятованих також 19-річний хлопець, якого катували російські військові.
Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території групу дітей, серед яких 10-річна дівчина, яку залякували через її українське походження, а її молодших братів у садочку змушували співати російські пісні, а також сестру з братом, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Велику групу дітей і підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back
Він зазначив, що 10-річну дівчинку однокласники залякували через її українське походження, а її молодших братів у садочку змушували співати російські пісні й збирати гроші для армії окупантів.
7-річна дівчинка та її 2-річний брат втратили маму через бездіяльність російських лікарів, а окупаційні служби намагалися відправити їх до інтернату, попри наявність рідних. 19-річного хлопця російські військові катували й погрожували розстрілом через родича, який служив у ЗСУ, а після досягнення повноліття поставили на військовий облік.
Сьогодні всі діти у безпеці, отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні
Нагадаємо
Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території ще одного юнака. Родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії.