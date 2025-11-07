Родина була змушена переховувати сина, щоб його не забрали до армії рф: ще одного юнака врятували з окупації
Київ • УНН
З тимчасово окупованої території України врятували юнака. Родина була змушена переховувати сина від призову до російської армії після досягнення ним 18-річчя.
Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території ще одного юнака. Родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Ще одного юнака вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Після того як хлопцю виповнилося 18 років, його родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. Кожен день перетворився на страх і очікування обшуків — російські військові ходили по домівках, розшукуючи юнаків призовного віку. Зрештою родина зважилася на ризикований виїзд
За словами Глави ОП, завдяки підтримці волонтерів родина пройшла цей небезпечний шлях і тепер уже на вільній території України. Вони отримують необхідну допомогу й поступово повертаються до мирного життя.
Погрожували депортацією та примусовим призовом, принижували через українську: Україні вдалося врятувати ще 8 дітей та підлітків з окупації04.11.25, 20:16 • 3892 перегляди