Погрожували депортацією та примусовим призовом, принижували через українську: Україні вдалося врятувати ще 8 дітей та підлітків з окупації

Ще 8 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це пише УНН з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Деталі

Вісім дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що до України вдалося повернути 11-річного хлопчика, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи.

Також 18-річному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік. 17-річний підліток і його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору". 21-річного хлопця окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.

Тепер усі діти у безпеці - вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя - додав Єрмак.

Нагадаємо

