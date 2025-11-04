Погрожували депортацією та примусовим призовом, принижували через українську: Україні вдалося врятувати ще 8 дітей та підлітків з окупації
Київ • УНН
Україна врятувала 8 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них – 11-річний хлопчик, 18-річний юнак, якому погрожували депортацією, та 17-річний підліток з сестрою, яких принижували через українську мову.
Ще 8 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це пише УНН з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Деталі
Він зазначив, що до України вдалося повернути 11-річного хлопчика, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи.
Також 18-річному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік. 17-річний підліток і його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору". 21-річного хлопця окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.
Тепер усі діти у безпеці - вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя
