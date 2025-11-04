Угрожали депортацией и принудительным призывом, унижали из-за украинского: Украине удалось спасти еще 8 детей и подростков из оккупации
Киев • УНН
Украина спасла 8 детей и подростков с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них – 11-летний мальчик, 18-летний юноша, которому угрожали депортацией, и 17-летний подросток с сестрой, которых унижали из-за украинского языка.
Еще 8 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Подробности
Восемь детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA
Он отметил, что в Украину удалось вернуть 11-летнего мальчика, который четыре года не выходил из дома, чтобы его не обнаружили и не забрали оккупанты, ведь семья отказалась от российской школы.
Также 18-летнему юноше местные коллаборанты угрожали депортацией и принудительным призывом, если он не встанет на воинский учет. 17-летний подросток и его 15-летняя сестра подвергались постоянному унижению в школе из-за украинского языка, а их родителей штрафовали за такое "неповиновение". 21-летнего парня оккупанты пытали после обыска, требуя признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными и угрожали его семье насилием.
Теперь все дети в безопасности - они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к мирной жизни
Напомним
