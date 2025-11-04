ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Угрожали депортацией и принудительным призывом, унижали из-за украинского: Украине удалось спасти еще 8 детей и подростков из оккупации

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Украина спасла 8 детей и подростков с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них – 11-летний мальчик, 18-летний юноша, которому угрожали депортацией, и 17-летний подросток с сестрой, которых унижали из-за украинского языка.

Угрожали депортацией и принудительным призывом, унижали из-за украинского: Украине удалось спасти еще 8 детей и подростков из оккупации

Еще 8 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Подробности

Восемь детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA

- сообщил Ермак.

Он отметил, что в Украину удалось вернуть 11-летнего мальчика, который четыре года не выходил из дома, чтобы его не обнаружили и не забрали оккупанты, ведь семья отказалась от российской школы.

Также 18-летнему юноше местные коллаборанты угрожали депортацией и принудительным призывом, если он не встанет на воинский учет. 17-летний подросток и его 15-летняя сестра подвергались постоянному унижению в школе из-за украинского языка, а их родителей штрафовали за такое "неповиновение". 21-летнего парня оккупанты пытали после обыска, требуя признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными и угрожали его семье насилием.

Теперь все дети в безопасности - они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к мирной жизни

- добавил Ермак.

Напомним

Еще 17 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Украина