Семья была вынуждена прятать сына, чтобы его не забрали в армию рф: еще одного юношу спасли из оккупации

Украине удалось спасти с временно оккупированной территории еще одного юношу. Семья была вынуждена прятать сына, чтобы оккупанты не забрали его в российскую армию. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Еще одного юношу удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. После того как парню исполнилось 18 лет, его семья была вынуждена прятать сына, чтобы оккупанты не забрали его в российскую армию. Каждый день превратился в страх и ожидание обысков — российские военные ходили по домам, разыскивая юношей призывного возраста. В конце концов семья решилась на рискованный выезд - сообщил Ермак.

По словам Главы ОП, благодаря поддержке волонтеров семья прошла этот опасный путь и теперь уже на свободной территории Украины. Они получают необходимую помощь и постепенно возвращаются к мирной жизни.

