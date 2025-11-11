Запугивали из-за украинского происхождения, потеряли маму из-за бездействия российских врачей: Украина спасла группу детей с оккупированных территорий
Киев • УНН
Украина спасла группу детей с оккупированных территорий, включая 10-летнюю девочку, которую запугивали из-за украинского происхождения, и сестру с братом, потерявших маму из-за бездействия российских врачей. Среди спасенных также 19-летний парень, которого пытали российские военные.
Украине удалось спасти с временно оккупированной территории группу детей, среди которых 10-летняя девочка, которую запугивали из-за ее украинского происхождения, а ее младших братьев в садике заставляли петь русские песни, а также сестру с братом, которые потеряли маму из-за бездействия российских врачей. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Подробности
Большую группу детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back
Он отметил, что 10-летнюю девочку одноклассники запугивали из-за ее украинского происхождения, а ее младших братьев в садике заставляли петь русские песни и собирать деньги для армии оккупантов.
7-летняя девочка и ее 2-летний брат потеряли маму из-за бездействия российских врачей, а оккупационные службы пытались отправить их в интернат, несмотря на наличие родных. 19-летнего парня российские военные пытали и угрожали расстрелом из-за родственника, который служил в ВСУ, а после достижения совершеннолетия поставили на воинский учет.
Сегодня все дети в безопасности, получают необходимую поддержку, помощь с документами и возможность начать жизнь заново в свободной Украине
Напомним
Украине удалось спасти с временно оккупированной территории еще одного юношу. Семья была вынуждена прятать сына, чтобы оккупанты не забрали его в российскую армию.