Запугивали из-за украинского происхождения, потеряли маму из-за бездействия российских врачей: Украина спасла группу детей с оккупированных территорий

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 1354 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 15153 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 26606 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 39174 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 27509 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 42876 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 34870 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22200 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24226 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25839 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 15875 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 36723 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 22291 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении16:44 • 12589 просмотра
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов18:13 • 11137 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 39159 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 36865 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 42864 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 34862 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 90491 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Чернышов
Александр Сырский
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Турция
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 22395 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 32822 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 58647 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 134251 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 137160 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат

Запугивали из-за украинского происхождения, потеряли маму из-за бездействия российских врачей: Украина спасла группу детей с оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Украина спасла группу детей с оккупированных территорий, включая 10-летнюю девочку, которую запугивали из-за украинского происхождения, и сестру с братом, потерявших маму из-за бездействия российских врачей. Среди спасенных также 19-летний парень, которого пытали российские военные.

Запугивали из-за украинского происхождения, потеряли маму из-за бездействия российских врачей: Украина спасла группу детей с оккупированных территорий

Украине удалось спасти с временно оккупированной территории группу детей, среди которых 10-летняя девочка, которую запугивали из-за ее украинского происхождения, а ее младших братьев в садике заставляли петь русские песни, а также сестру с братом, которые потеряли маму из-за бездействия российских врачей. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Подробности

Большую группу детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back

- сообщил Ермак.

Он отметил, что 10-летнюю девочку одноклассники запугивали из-за ее украинского происхождения, а ее младших братьев в садике заставляли петь русские песни и собирать деньги для армии оккупантов.

7-летняя девочка и ее 2-летний брат потеряли маму из-за бездействия российских врачей, а оккупационные службы пытались отправить их в интернат, несмотря на наличие родных. 19-летнего парня российские военные пытали и угрожали расстрелом из-за родственника, который служил в ВСУ, а после достижения совершеннолетия поставили на воинский учет.

Сегодня все дети в безопасности, получают необходимую поддержку, помощь с документами и возможность начать жизнь заново в свободной Украине

- добавил Ермак.

Напомним

Украине удалось спасти с временно оккупированной территории еще одного юношу. Семья была вынуждена прятать сына, чтобы оккупанты не забрали его в российскую армию.

Павел Башинский

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Андрій Єрмак
Украина